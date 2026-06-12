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“특허가 벌써 2개”…성동일 아들 성준, 공대생 근황

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강경민 기자
수정 2026-06-12 14:37
입력 2026-06-12 14:37
세줄 요약
  • 성동일·성준, 유튜브 동반 출연
  • 성준, 한양대 공대 재학과 특허 2개 공개
  • 부자간 대화로 성장과 가족애 조명
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사진=유튜브 ‘술 빚는 윤주모’
사진=유튜브 ‘술 빚는 윤주모’


배우 성동일의 아들 성준이 대학생으로 성장한 근황을 전했다.

12일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’에는 성동일과 아들 성준이 동반 출연한다. 이번 방송에서 두 사람은 그간 방송에서 다루지 않았던 속 깊은 이야기들을 공개할 예정이다.

현장을 맞이한 윤주모(윤나라 셰프)는 “‘아빠 어디가’에서 귀여워했던 아이가 대학생이 됐다. 꼬마가 어른이 돼서 아버지와 같이 윤주당에 술을 마시러 오다니 너무 설렌다”며 반가움을 드러냈다.

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사진=MBC ‘아빠! 어디가?’ 캡처
사진=MBC ‘아빠! 어디가?’ 캡처


2013년 MBC 예능 ‘아빠! 어디가?’ 출연 당시 7세였던 성준은 과학고를 졸업한 뒤 현재 한양대학교 건설환경공학과 2학년에 재학 중이다.

대학에 재학 중인 그는 이미 2개의 특허를 보유하고 있다는 사실을 밝혀 주위를 놀라게 했다. 성준은 “중학교 때 선생님과 같이 특허를 냈다”며 “과학고에 가서는 친구들과 대회를 나가 또 특허를 냈다”고 설명하며 공학도로서의 역량을 입증했다.

이에 성동일은 “준이가 지금도 성장을 하는 게 너무 좋다”며 “지금도 미래에 대한 고민을 진짜 많이 하더라. 오래전부터 관심을 가졌던 심리학에 대해서도 다시 공부한다고 한다”고 덧붙였다.

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사진=유튜브 ‘술 빚는 윤주모’
사진=유튜브 ‘술 빚는 윤주모’


이날 대화에서는 가족 간의 돈독한 유대감도 돋보였다. 성준은 아버지를 존경하는 이유로 성동일의 강인한 면모를 꼽았다. 그는 “대단하다고 느끼는 게 진짜 눈물을 안 보이신다”며 “초등학교 4학년 때 아빠가 처음으로 펑펑 우는 걸 살면서 유일하게 봤다”고 말했다.

“성준과 술 한잔하는 게 꿈이었다”는 성동일은 윤주모의 웰컴주와 함께 부자간의 오붓한 시간을 보냈다.

한편 성동일과 성준이 출연하는 유튜브 ‘술 빚는 윤주모’는 12일 오후 5시 30분에 공개된다.

강경민 기자
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