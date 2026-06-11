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송혜교, 똥머리에 편안한 홈웨어…“여배우 포스는 못 숨겼네”

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강경민 기자
수정 2026-06-11 10:41
입력 2026-06-11 10:41
세줄 요약
  • 인스타그램 통해 근황 사진 여러 장 공개
  • 똥머리·홈웨어·원피스로 휴양지 감성 연출
  • 편한 차림에도 여전한 여배우 포스 확인
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사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


배우 송혜교가 꾸밈없는 일상을 공개하며 변함없는 존재감을 드러냈다.

송혜교는 10일 자신의 인스타그램에 별다른 설명 없이 모델로 활동 중인 뷰티 브랜드를 태그해 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 크루즈 선상으로 보이는 공간에서 여유로운 시간을 보내고 있다.

송혜교는 편안한 홈웨어와 휴양지 패션을 선택했다. 머리를 자연스럽게 올려 묶은 이른바 ‘똥머리’ 스타일에 회색 톤의 루즈한 상의와 밝은 색상의 와이드 팬츠를 매치해 편안함을 강조한 차림에도 세련된 분위기가 묻어났다.

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사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


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사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


또 다른 사진에서는 플라워 패턴이 들어간 민소매 원피스를 입고 거울 셀카를 촬영했다. 내추럴한 메이크업과 자연스럽게 늘어뜨린 긴 웨이브 헤어가 청순한 매력을 더했다.

야외에서 촬영한 사진에서는 밀짚모자를 쓰고 휴양지 감성을 완성했다. 자연스럽고 편안한 분위기 속에서 그만의 독보적인 비주얼이 돋보였다.

사진이 공개된 뒤 팬들은 “편한 옷을 입어도 분위기가 남다르다”, “여배우 포스는 숨길 수 없다” 등의 반응을 보이고 있다.

한편 송혜교는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘천천히 강렬하게’ 공개를 앞두고 있다.

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사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


강경민 기자
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