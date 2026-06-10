연예 스타요즘 [포토] 윈터·카리나 ‘월드컵 응원 가요’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/06/10/20260610801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-10 14:27 입력 2026-06-10 14:27 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 이미지 확대 에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 이미지 확대 에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 이미지 확대 에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 이미지 확대 에스파 카리나가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 이미지 확대 에스파 윈터가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 이미지 확대 에스파 카리나가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 이미지 확대 에스파 윈터가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.뉴스1 에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 에스파 윈터와 카리나가 인천국제공항에서 출국한 목적은? 월드컵 응원 콘서트 공연