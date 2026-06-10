‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

세줄 요약 화장실 생활 루틴 공개와 논란 확산

좁고 아늑한 공간 선호 이유 설명

위생 걱정엔 하루 한 번 청소 언급

이미지 확대 가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

이미지 확대 가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

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가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다.린은 9일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 출연해 화장실에서 시간을 보내는 독특한 생활 루틴에 대해 해명했다.이날 한 청취자는 린에게 “왜 화장실에 상주하고 있냐”고 질문했다.이에 린은 “집에서 가장 좁은 공간”이라며 “저기 있으면 마음이 너무 편하다”라고 말했다.이어 “청결에 대해서 걱정들을 많이 해주시던데 화장실 청소를 하루에 한 번씩 한다”며 “그래도 위생상 더럽긴 할 것”이라고 했다.그러면서 “신기하게 저기가 편하다”며 “너무 넓은 공간에 있으면 공황이 올 것 같은 느낌이 든다”고 털어놨다.이를 들은 김태균도 “저도 화장실에 들어가 있으면 기분이 좋다”며 “약간 나만의 동굴 같은 느낌”이라고 공감했다.린은 “되게 아늑하다”며 “동굴이라는 표현이 너무 어울린다”고 했다.앞서 린은 지난 7일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 화장실 앞에서 주로 생활하는 근황을 공개했다.그는 기상 후 주방에서 간식을 챙긴 뒤 화장실 앞에 자리를 잡고 1시간 넘게 뜨개질을 하는가 하면, 자신이 출연한 방송을 모니터하고 책까지 읽는 등 독특한 일상으로 눈길을 끌었다.한편 린은 엠씨더맥스 이수와 2014년 결혼해 11년 만인 지난해 8월 합의 이혼 절차를 마무리하고 각자의 길을 걷기로 했다.온라인뉴스부