강예원 “당장 갚아야 돼요?”…부친상 후 11억 빚더미 근황

세줄 요약 새 미우새 멤버로 등장, 민낯 일상 공개

룸메이트와 성형 수술 대화로 웃음 유발

부친 부채 10억~11억원 듣고 눈물

이미지 확대 SBS ‘미운 우리 새끼’ 예고편 캡처

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배우 강예원이 돌아가신 아버지가 남긴 부채 이야기에 눈물을 쏟았다.7일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’ 말미에는 다음 주 예고편이 공개됐다.예고편에서는 배우 강예원이 새로운 ‘미우새’ 멤버로 등장했다. 강예원은 민낯으로 일상을 공개하는가 하면 카메라를 의식하지 않는 털털한 모습으로 웃음을 안겼다.특히 20년 가까이 함께 살고 있는 룸메이트와의 대화도 눈길을 끌었다. 강예원은 성형 수술 이야기를 꺼내며 “내가 눈 앞트임을 너 때문에 했지?”라고 물었고, 친구는 “나는 한 번만 하라고 했다. 언니는 계속했다”고 받아쳤다.이에 강예원은 “맞아. 절대 하지 말라고 했는데 몰래 가서 했다”고 솔직하게 인정해 웃음을 안겼다.하지만 분위기는 급반전됐다. 변호사를 만난 강예원은 4월 말 세상을 떠난 아버지의 부채 문제와 관련한 설명을 들었다. 변호사가 “아버지에게 10억~11억원의 부채가 있었다”고 말하자 강예원은 충격을 감추지 못했다.이어 강예원은 “지금 당장 5월 안에 갚아야 돼요?”라고 물었고, 변호사는 “지금 갚을 수 있느냐. 더 늘어날 수도 있다”고 답해 긴장감을 높였다.이에 당황한 그는 “아빠 병원비 때문에”라며 말을 잇지 못하고 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.강예원의 이야기는 14일 오후 9시 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 공개된다.온라인뉴스부