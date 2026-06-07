가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

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세줄 요약 이혼 후 홀로 사는 집 방송 최초 공개

화장실서 간식·독서·뜨개질하는 일상 포착

어머니 당혹, 원만한 이혼 사실 재조명

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가수 린의 이혼 후 일상이 공개된다.7일 SBS ‘미운 우리 새끼’에 따르면 린은 이혼 후 홀로 살기 위해 이사한 집을 방송 최초로 공개했다.최근 녹화에서 린은 눈 뜨자마자 간식거리를 챙겨 화장실로 직행해 의아함을 자아냈다.심지어 화장실 안에서 간식을 먹고 독서는 물론 뜨개질 등 일상 대부분을 해결하는 모습으로 보는 이들을 놀라게 했다.영상을 통해 딸의 하루를 본 린의 어머니는 “처음 보는 광경이다. 뜨개질도 거실에서 뜨는 줄 알았다”라며 당혹스러워했다.린은 2014년 가수 이수와 결혼했으나, 11년 만인 지난해 8월 원만한 합의 끝에 이혼했다.당시 소속사 측은 법적 관계는 정리됐으나, 음악적 동료로서의 관계는 지속할 예정이라고 밝힌 바 있다.온라인뉴스부