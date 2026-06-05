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원빈, 뭐하고 사나 봤더니 ‘체육교사’ 된 근황

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수정 2026-06-05 14:27
입력 2026-06-05 14:27
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세줄 요약
  • 환승연애2 출신 원빈, 체육교사 합격 소식
  • 임용시험 두 번째 도전 끝에 최종 합격
  • 여자친구와 교제 지속, 결혼 계획 언급
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유튜브 채널 ‘규민 JAYQ’
유튜브 채널 ‘규민 JAYQ’


‘환승연애2’ 출신 원빈이 교사가 된 근황을 밝혔다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘규민 JAYQ’에는 ‘방송 이후, 선생님이 된 원빈 (feat. 인플루언서의 현실)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 티빙 연애 예능 ‘환승연애2’에 출연했던 박원빈이 게스트로 출연했다. 최근 중등교사 임용시험에 최종 합격한 그는 방송 이후의 삶과 연애, 결혼에 대한 생각을 솔직하게 전했다.

원빈은 “‘환승연애’ 출연 당시에도 시험 준비 중이었다”며 “이후 임용시험을 준비해 한 번은 떨어지고 두 번째에 붙었다. 요즘 너무 좋다”고 밝혔다.

또한 그는 임용고시를 준비할 당시 기다려준 여자친구를 언급했다. 원빈은 “지금도 잘 만나고 있다. 결혼 생각이 있다”며 직장인으로 알려진 여자친구와의 결혼 계획을 전했다.

이어 “일에도 어느 정도 적응해 가고 있으니까 (결혼) 이야기가 나오고 있다”며 “이제 추진해 볼 것 같다”고 덧붙였다.



한편 원빈은 2022년 ‘환승연애2’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 그는 지난 2월 소셜미디어(SNS)를 통해 2026학년도 경기도 공·사립 중등교사 임용시험 체육 과목 최종 합격 소식을 전한 바 있다.

온라인뉴스부
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