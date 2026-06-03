“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’

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세줄 요약 첫 키스신 상대 하지원 향한 장근석 고백

드라마 황진이 촬영 당시 짝사랑 사실 공개

10여 년 뒤 직접 마음 전한 비하인드 전언

이미지 확대 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면

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배우 장근석이 생애 첫 키스신 상대였던 하지원을 향한 마음을 고백했다.오는 5일 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘아시아 프린스’ 장근석이 출연한다.이날 방송에서 장근석은 하지원을 향한 마음을 전한다.드라마 ‘황진이’에서 배우 하지원과 호흡을 맞췄던 장근석은 “작품 속 첫 키스 상대가 하지원이었다”고 밝혀 옥탑방을 들썩이게 했다.이어 그는 드라마를 찍을 당시 “하지원 누나를 좋아했다”며 “작품을 찍은 후 10여년 뒤에 누나한테 좋아했던 마음을 고백한 적 있다”고 전했다.장근석의 하지원을 향한 짝사랑 비하인드는 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부