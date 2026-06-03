‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

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세줄 요약 전원주, 선우용여에 호텔 뷔페 대접

장기투자 자산가, 짠순이 이미지 변화

평생 아끼며 산 삶에 억울함 토로

이미지 확대 유튜브 채널 ‘전원주인공’ 캡처

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230만원을 넘어선 SK하이닉스 주식을 15년 전 2만원대에 매입하는 등 장기투자로 상당한 자산가가 된 것으로 알려진 배우 전원주(86)가 ‘절친’ 선우용여(80)에게 5성급 호텔 뷔페를 대접했다.유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 2일 ‘선우용여에게 5성급 호텔 뷔페 대접한 전원주’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 선우용여와 식사를 하기로 한 전원주는 ‘오늘 밥값은 누가 내느냐’는 제작진의 질문에 “내가 낸다”며 ‘짠순이’로 유명했던 모습과는 달라진 면모를 보였다.전원주는 “짜장면이나 비빔밥 이런 거 먹어야 하는데 선우용여는 자기 얼굴 생각하고 분위기 있는 호텔로 간다”며 “내가 돈을 벌벌 떨면서 안 쓰고 살았는데 이제 나이가 드니까 ‘아휴 이제 쓰다 가야겠다’는 생각이 든다”고 말했다.전원주는 선우용여와 만나 함께 차를 타고 유명 5성급 호텔로 향했다.선우용여는 “내가 평생 처음으로 언니한테 밥을 얻어먹는다”며 감격해했다.제작진이 ‘호텔 많이 다니셨는데 여기서 식사한 적은 있냐’고 묻자 선우용여는 “(전원주는) 안 했다. 예전에 내가 처음 데려와서 사줬다”고 답했다. 전원주는 “얘는 여기서 잘 먹는다”며 선우용여의 호텔 뷔페 사랑을 전했다.식사 도중 선우용여는 돈을 쓰기보다는 평생 모으는 데 익숙했던 전원주의 삶을 떠올리며 울컥하기도 했다.선우용여는 “언니 사는 게 너무 안타깝다. 자기가 돈 벌고 왜 자기를 위해서 못 쓰냐”며 “이제는 언니 자신을 사랑해야 한다”고 조언했다.이에 전원주는 “요즘 너무 억울하다. 인생을 너무 값없이 살아온 것 같다. 돈 벌려고 발발거렸지 쓰는 재미를 못 보고 지나고 나니까 드러누워 있으면 억울하다. ‘내가 왜 이렇게 살았나’ 이런 생각이 든다. 네 말이 맞다”고 솔직한 심경을 털어놨다.그런 전원주에게 선우용여는 “언니, 전화만 하라. 내가 밥 사주겠다. 이제 건강해야 된다”며 전원주의 손을 맞잡았다.온라인뉴스부