유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

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세줄 요약 담낭절제술 후 체중 59.9㎏ 공개

수척해진 병원 사진에 걱정 확산

팬들, 빠른 쾌유와 회복 응원

이미지 확대 유병재 인스타그램 캡처

이미지 확대 유병재 인스타그램 스토리 캡처

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방송인 유병재(38)가 담낭절제술 이후 50㎏대까지 빠진 체중을 공개해 팬들의 걱정을 사고 있다.유병재는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 디지털 체중계 화면이 담겨 있었는데, 체중계 숫자가 59.9㎏를 가리키고 있어 눈길을 끌었다.최근 유병재는 담낭절제술을 받은 근황을 전한 바 있다. 담낭절제술은 담낭에 생긴 염증이나 담석 등의 문제로 시행되는 수술로 알려져 있다.그는 지난달 27일 게시물을 통해 “담낭절제술을 무사히 마쳤다”며 환자복을 입고 병원 침대에 누워 있는 모습을 공개했다.병원 침대 위 유병재는 한층 야윈 얼굴과 힘이 빠진 듯한 표정으로, 이를 본 팬들은 걱정을 쏟아내기도 했다.여기에 이어 이번에는 50㎏대 체중까지 공개하면서 또 한 번 걱정 어린 반응을 낳고 있다.유병재의 근황을 접한 팬들은 “빨리 나으세요”, “아프지 마세요”, “빠른 쾌유를 빕니다” 등 응원의 댓글을 이어가고 있다.한편 유병재는 현재 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에 출연 중이며, 개인 유튜브 채널을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부