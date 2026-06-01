김유정, 도발적인 섹시미 “다시 등장해버린 백아진”

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세줄 요약 도발적 화보 공개, 강렬한 이미지 변신

백아진 연상 비주얼, 레드립·오프숄더 포인트

‘친애하는 X’ tvN 편성 소식 함께 전함

이미지 확대 사진=김유정 인스타그램 캡처

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배우 김유정이 강렬하고 치명적인 비주얼을 선보였다.그는 그동안 대중에게 각인된 친근하고 사랑스러운 이미지를 탈피한 도발적인 모습의 화보를 공개했다.김유정은 1일 자신의 인스타그램에 “tvN, 6월 6일, ‘친애하는 X’, 다시 등장해버린 백아진”이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김유정은 하이힐 부츠와 세련된 블랙 팬츠, 그리고 어깨 라인을 과감하게 드러낸 빨간색 오프숄더 상의를 착용한 채 의자에 기대어 포즈를 취하고 있다. 카메라를 바라보는 그의 도도한 표정과 길게 늘어뜨린 흑발의 긴 생머리가 분위기를 압도한다. 여기에 선명한 레드립 메이크업이 더해져 범접할 수 없는 카리스마와 도발적인 섹시미를 고스란히 발산했다.이날 김유정은 파격적인 화보와 함께 자신이 주연을 맡아 열연했던 작품의 방송 소식도 나란히 전했다. 지난해 11월부터 12월까지 OTT 플랫폼 ‘티빙(TVING)’의 오리지널 시리즈로 독점 공개되어 큰 반향을 일으켰던 드라마 ‘친애하는 X’가 오는 6일부터 tvN 새 토일드라마로 안방극장에 정식 편성된다.그가 언급한 ‘백아진’은 드라마 ‘친애하는 X’의 핵심 인물로, 수려한 외모와 친절한 미소 뒤에 완벽한 소시오패스 성향을 숨긴 톱스타 캐릭터다. 김유정은 이 작품에서 가면을 쓰고 사람들을 잔혹하게 조종하며 파멸로 이끄는 파격적인 악역을 연기해 극찬을 받았다.강경민 기자