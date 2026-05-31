도경완 “그동안 번 돈 거의 다 날렸다”…주식 대폭락 고백

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세줄 요약 주식 대폭락으로 수익 대부분 반납 고백

포모 심리로 시작한 투자 경험 털어놓음

빚내서 하는 투자는 절대 금지 당부

이미지 확대 유튜브 ‘도장TV’ 캡처

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방송인 도경완이 주식 투자 손실 사실을 털어놓으며 투자에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.30일 유튜브 채널 ‘도장TV’에는 ‘연우와 하영이는 어떻게 잘까?’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 도경완은 자녀 연우, 하영과 저녁 시간을 보내던 중 하영이가 흔들리던 이를 직접 뽑았다는 이야기를 듣고 “병원비를 아껴줬다. 그 돈으로 주식 사야겠다”고 농담을 건넸다.하지만 곧 “아빠 오늘 속상하다”고 말했고, 이를 들은 연우가 “주식 떨어졌냐”고 묻자 “맞다”고 답했다.도경완은 “오늘 대폭락이다. 많이 샀는데 엄청 떨어졌다”며 “아빠가 엄마를 따라잡을 수 있는 유일한 게 주식이었다”고 아내 장윤정을 언급했다.이에 연우는 “따라잡을 생각 말고 엄마한테 얻어낼 생각을 해라”라고 말해 웃음을 자아냈다.이후 아이들을 재운 뒤 혼자 술을 마시며 속내를 털어놓은 도경완은 “여러분 주식하지 마세요”라며 “원래 주식을 하지 않았는데 워낙 주식 붐이 있다 보니 안 하면 소외되는 기분이 들어 시작했다”고 말했다.이어 “지난주 금요일 대폭락장이 와서 속상했다”며 “(촬영일 기준) 월요일과 화요일을 지나며 어느 정도 회복되는 듯했지만 다음 날 외국인이 7조원 넘게 팔면서 그동안 벌었던 수익을 거의 다 반납했다”고 밝혔다.그러면서 “나만 늦은 것 같은 불안감 때문에 시작하는 경우가 있다”며 “포모(FOMO·소외 불안 증후군) 때문에 투자하는 분들은 하지 않았으면 좋겠다. 특히 빚내서 하는 투자는 절대 하지 말라”고 당부했다.온라인뉴스부