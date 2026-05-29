[포토] ‘장원영 공연’ 비하인드 사진 공개

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세줄 요약 공연 비하인드 사진 공개

화이트 원피스·레드 의상 화제

무대 뒤 장원영 매력 부각

1 / 7 이미지 확대 가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스

이미지 확대 가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스

이미지 확대 가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스

이미지 확대 가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스

이미지 확대 장원영, 샤랄라 아이브 장원영이 29일 서울 송파구 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 ‘타미힐피거’ 팝업 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.5.29 뉴스1

이미지 확대 장원영, 공주님의 찬란한 윙크 아이브 장원영이 29일 서울 송파구 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 ‘타미힐피거’ 팝업 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.29 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 볼 콕 공주님아이브 장원영이 29일 서울 송파구 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 ‘타미힐피거’ 팝업 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다 2026.5.29 뉴스1

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그룹 아이브 장원영이 공연 비하인드 사진을 공개했다.장원영은 28일 개인 소셜 미디어에 “달까지 갔다가 다시 돌아올 만큼 사랑해(Love y’all to the moon and back)”라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.공개된 사진 속 그는 무대 뒤 공간에서 쇼파에 기대어 있다. 화이트 슬리브리스 원피스에 운동화를 매치했다.장원영은 자연스럽게 흘러내리는 긴 머리와 매끈한 피부를 자랑했다.다른 사진에서 그는 강렬한 레드 컬러의 튜브톱 상의에 미니스커트를 입었다.장원영은 손에 블랙 레이스 핑거리스 장갑을 착용하고 러블리한 분위기를 연출했다.그는 지난 2월 첫 솔로곡 ‘8’(에잇) 을 공개했다.뉴시스