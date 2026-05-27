‘무도’ 나왔던 박명수 前매니저 “폐암 수술 후 뇌 전이” 안타까운 소식

이미지 확대 방송인 박명수(오른쪽)씨와 박씨의 전 매니저 한경호씨. 유튜브 ‘할명수’ 캡처

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방송인 박명수의 전 매니저 한경호씨가 투병 소식을 전했다.27일 한씨는 자신의 인스타그램 스토리에 ”폐암 수술하고 3년 만에 모든 게 무너졌다, 8개가 새로 발견됐고 뇌로 전이“라며 ”이젠 더 나빠질 게 없나보다, 어쩌라는 건지… 나한테 죽으라고 계속 하나 보다“라는 글을 올렸다.한씨는 해당 글에서 폐암 투병 소식을 갑작스럽게 알려 충격을 준 데 이어 전이 소식까지 전해 안타까움을 더했다.한편 지난 4월 박명수는 2005년부터 20년 이상 동행해 온 매니저 한씨와 결별한 뒤 씨피엔터테인먼트로 이적 소식을 알렸다. 한씨는 MBC ‘무한도전’, 웹 예능 ‘할명수’ 등에도 박명수의 매니저로 출연했다.온라인뉴스부