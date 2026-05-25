“조정석·거미, 결혼식 초대 안하더라” 수년째 서운함 나온 이유

세줄 요약 결혼식 없이 가족 언약식으로 부부 맺음

초대 못 받은 지인 서운함 일화 전함

두 딸 출산하며 네 식구 가정 완성

이미지 확대 언약식 올린 배우 조정석과 가수 거미(본명 박지연). JS컴퍼니·씨제스엔터테인먼트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 조정석이 아내인 가수 거미와 결혼식은 올리지 않았다고 다시 한번 강조했다.최근 유튜브 채널 ‘혜리’에 따르면 조정석은 자신을 둘러싼 결혼 관련 오해를 직접 언급했다.그는 “많은 분이 오해하시는데 저는 결혼식을 안 올렸다”라며 “지인이 ‘결혼식 때 왜 안 불렀냐’고 서운해하더라”라고 일화를 전했다.조정석과 거미는 2018년 별도의 결혼식 없이 가족들과 함께 언약식을 치르며 부부의 연을 맺었다.앞서 거미 역시 여러 예능 프로그램을 통해 “하객을 초대하는 기준이 어려워 결혼식을 생략했다”고 밝힌 바 있다.이들 부부는 2020년 첫째 딸을 얻은 데 이어 올해 1월 둘째 딸을 품에 안았다.온라인뉴스부