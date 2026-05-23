최준희, 결혼식 불청객에 분노…“축의금도 없이 야무지게 먹어”

세줄 요약 결혼식 불청객 등장, 하객 피해 지적

축의금 없이 식사·촬영만 했다고 주장

최준희, 인스타그램서 강한 불쾌감 표출

이미지 확대 최준희 인스타그램 캡처

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고 최진실의 딸 최준희가 결혼식에 나타난 불청객 때문에 불쾌한 심경을 드러냈다.최준희는 지난 21일 인스타그램 스토리를 통해 “어떻게 들어온 거냐. 바로 핸드폰 뺏고 갤러리 검사하고 내쫓았다고는 하는데 진상짓 하면서 하객들에게 피해를 줬다더라. 미안하다”고 밝혔다. 이어 “웃긴 건 축의금도 아예 안 내고 밥 야무지게 드시고 가신다. 누구세요 진짜?”라고 했다.함께 공개된 사진에는 최준희가 오빠인 최환희와 손을 잡고 신랑·신부 입장 통로를 걷는 모습이 담겼다. 사진 속 최준희 뒤편에는 한 남성이 휴대전화를 들고 행진 장면을 촬영하는 모습도 포착됐다.최준희의 지인은 남성을 지목하며 “저 사람 계속 앉아서 자리 잡고 있길래 뭐지 했는데 너랑 아는 사이라고 그러더라”고 전했고, 이에 최준희는 “누구신데요. 나가세요”라며 불쾌감을 드러냈다.한편 최준희는 16일 서울 강남 모처의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.온라인뉴스