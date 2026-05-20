“이제 할 만큼 했다고 생각” 충격…한영, ♥박군과 이혼설에 입 열었다

세줄 요약 한영, 박군 이혼설에 공개 분노

동상이몽2 예고편서 직접 해명

악성 루머에 답답함과 황당함 표출

이미지 확대 방송인 현영(왼쪽)과 트로트 가수 박군. 현영 인스타그램 캡처

이미지 확대 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 한영이 남편인 트로트 가수 박군과의 이혼설에 분노했다.지난 19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에서는 결혼 5년 차인 박군·한영 부부가 출연해 이혼설 해명을 예고했다.이날 방송 말미 공개된 예고편에서 박군은 텐트에서 홀로 잠 못 드는 모습을 보였다.이후 한영이 등장했고, 박군에게 “우리 잘 살고 있는데 왜 자꾸 이혼했다고 하는 거야? 진짜 너무 예민하고 너무 힘들다”고 토로했다.이어 “그래서 자기한테 막 이야기도 많이 했잖아. 나는 이제 할 만큼 했다고 생각한다”고 덧붙였다.앞서 박군은 2022년 8살 연상의 한영과 결혼했다.이후 출처가 불분명한 ‘이혼설’ 등의 악성 루머가 온라인을 중심으로 퍼졌다.이에 부부는 직접 방송과 소셜미디어(SNS)를 통해 답답함과 황당함을 드러내기도 했다.온라인뉴스부