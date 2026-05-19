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“구글 해킹당해…지인들 2차 피해 걱정” 정주리 충격 근황

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수정 2026-05-19 17:47
입력 2026-05-19 17:47
세줄 요약
  • 구글 계정 해킹 피해 호소
  • 휴대전화 초기화, 지인 2차 피해 우려
  • 이상 게시물·금전 요구 무시 당부
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코미디언 정주리 인스타그램 캡처
코미디언 정주리 인스타그램 캡처


코미디언 정주리가 해킹 피해를 호소했다.

19일 정주리는 소셜미디어(SNS)를 통해 “구글 해킹을 당해 구글 계정 접속이 안 됩니다”라고 말했다.

그는 “유튜브 음원 저작권 관련 메일을 받아 처리하는 과정에서 이런 일이 생겼어요. 저와 같은 일을 겪으신 분이 계실까요?”라고 물었다.

그러면서 “휴대전화 초기화까지 당했어요. 저뿐만이 아니라 2차 피해까지 지인들에게 생길까 봐 걱정이 됩니다”라고 했다.

또한 “저는 집에서 그냥 애만 봅니다. 혹시나 돈을 요구하거나 이상한 게시물이 올라온다 해도 무시하셔요”라고 당부했다.

이어 “원래도 정신없는 나에게 너무한다 정말. 내 아이들 사진 헝헝”이라고 덧붙였다.

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코미디언 정주리 인스타그램 캡처
코미디언 정주리 인스타그램 캡처


정주리는 2005년 SBS 공채 8기로 데뷔해 ‘웃찾사’ 등에서 활약했다.



현재는 방송과 개인 채널을 넘나들며 다섯 아들의 육아 일상을 공유하고 있다.

온라인뉴스부
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