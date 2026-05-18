연예 [포토] ‘발랄한 레드카펫 퇴장’ 정호연 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/05/18/20260518801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-18 13:54 입력 2026-05-18 13:54 1/ 5 이미지 확대 ‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 발랄한 퇴장제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫에서 배우 정호연이 밝은 표정으로 손을 들어 인사하고 있다. 2026.5.18 뉴스1 이미지 확대 여신 정호연제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티발(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 배우 정호연이 포즈를 취하고 있다. 2026.5.18 뉴스1 이미지 확대 ‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 우아한 자태제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 배우 정호연이 포즈를 취하고 있다. 2026.5.18 뉴스1 이미지 확대 칸 레드카펫 밟은 ‘호프’ 출연진제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 열린 17일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장에서 배우 정호연이 레드카펫을 밟으며 미소 짓고 있다. 뒤로 배우 황정민과 조인성 테일러 러셀 등 출연진이 입장하고 있다. 2026.5.18 뉴스1 이미지 확대 ‘호프’ 공식 시사회…스포트라이트 받는 출연진제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 열린 17일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티발(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장에서 나홍진 감독과 배우 정호연, 황정민, 조인성 등 출연진이 레드카펫에 올라 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.18 뉴스1 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫에서 배우 정호연이 밝은 표정으로 손을 들어 인사하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 영화 ‘호프’는 칸 국제영화제 어느 부문에 초청되었나? 경쟁부문 비경쟁부문