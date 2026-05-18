제대로 망가진 지창욱, ‘생활고’ 직접 해명…“열심히 살 거예요”

세줄 요약 파격 광고로 생활고 의심 확산

지창욱, 댓글로 직접 해명 나서

“열심히 살 거예요” 유쾌한 답변

이미지 확대 지창욱.

뉴스1

이미지 확대 지창욱이 출연한 SK텔레콤 해외 로밍 서비스 광고.

이미지 확대 지창욱이 출연한 SK텔레콤 해외 로밍 서비스 광고.

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배우 지창욱이 최근 참여한 파격적인 광고로 인해 뜻밖의 ‘생활고 의심’을 받고 있다.평소의 진중하고 세련된 이미지를 과감히 내려놓은 그의 반전 행보에 이목이 쏠리고 있다.최근 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 ‘생활고를 겪는 것으로 의심받는 지창욱 최근 광고’라는 제목의 게시물이 확산되며 화제를 모았다.영상 속 지창욱은 수려한 외모와 상반되는 파격적인 코믹 연기를 선보였다. 공항을 배경으로 등장한 그는 과장된 표정, 기합 소리, 코믹한 포즈를 쏟아내며 사정없이 망가졌다. 진지한 표정으로 눈에서 강렬한 레이저를 뿜어내는가 하면, 여행가방 위에 엎드려 올라탄 채 하늘을 날아가는 듯한 과장된 와이어 액션을 연출하며 보는 이들의 폭소를 유발했다. B급 액션을 소화해 내는 그의 모습은 이전의 이미지를 깨는 파격적인 모습이었다.온라인상에서는 “얼마나 돈이 급했으면 저런 광고까지 찍었냐”는 유쾌한 농담이 이어졌다.영상을 접한 누리꾼들은 “생활고 의심 리스트에 올랐다”, “지창욱도 저렇게 열심히 사는데”, “지창욱이 저런 연기를 하다니 너무 웃기다” 등 폭발적인 반응을 쏟아내고 있다.지창욱은 해당 영상의 댓글창에 직접 등판해 해명에 나섰다. 그는 댓글을 통해 “생활고 아닙니다”라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.이어 또 다른 유사한 게시물에는 “그냥 열심히 하는 거예요. 오늘도 열심히 살 거예요”라는 유쾌한 답변을 남겨 누리꾼들의 응원을 받고 있다.한편 1987년생인 지창욱은 2008년 데뷔 이후 눈에 띄는 비주얼과 탄탄한 연기력으로 톱스타 반열에 올라 K드라마를 이끌어온 대표적인 스타다. 드라마 ‘웃어라 동해야’, ‘기황후’, ‘힐러’, ‘수상한 파트너’ 등에 출연했다.최근에는 그가 출연한 영화 ‘군체’가 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청됐다. 영화는 오는 21일 개봉한다.강경민 기자