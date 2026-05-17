윤보미♥라도 결혼식 에이핑크 다 모였는데 손나은 불참… “연락 안해” 과거 발언 보니

세줄 요약 윤보미·라도 결혼식, 에이핑크 멤버 총출동

손나은 불참 속 과거 연락 발언 재조명

축가와 댄스 브레이크로 현장 분위기 고조

이미지 확대 지난 16일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 그룹 에이핑크 윤보미와 프로듀서 라도의 결혼식이 열린 가운데 신부 대기실에서 윤보미가 에이핑크 멤버들 등과 함께 사진을 찍는 모습. 가수 한서윤 인스타그램 캡처

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그룹 에이핑크 윤보미(32)와 프로듀서 라도(본명 송주영·41)의 결혼식이 열린 가운데 에이핑크 멤버들이 한자리에 모인 모습이 화제다.지난 16일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서는 10년간 교제를 이어온 것으로 알려진 윤보미와 라도의 결혼식이 진행됐다.이날 결혼식 사회는 코미디언 김기리가 맡았으며, 축가는 라도가 설립한 하이업엔터테인먼트 소속 그룹인 스테이씨와 언차일드가 불렀다.이날 소셜미디어(SNS)에는 지인들이 공개한 결혼식 현장 영상과 신부 대기실 모습 등이 잇따라 올라왔다.특히 신부 대기실에는 에이핑크 멤버 박초롱, 정은지, 김남주, 오하영뿐 아니라 2013년 팀을 떠난 홍유경도 함께해 의미를 더했다.그러나 결혼식 참석 여부를 두고 세간의 관심을 모았던 손나은은 보이지 않아 눈길을 끌었다. 2022년 팀을 탈퇴한 손나은은 2024년 JTBC 드라마 ‘가족X멜로’ 종영 인터뷰에서 “지금은 멤버들과 연락하지 않고 있다. 나도 한 명의 팬으로서 응원하고 있다. 멤버들이 나오는 걸 다 모니터링하려고 한다. 다들 열심히 해 응원하고 있다”고 솔직하게 밝힌 바 있다.에이핑크 멤버들은 이날 결혼식에서 라도가 작곡한 ‘러브 미 모어’(Love Me More)를 열창해 훈훈함을 안겼다. 특히 윤보미는 곡 중간 댄스 브레이크가 나오자 웨딩드레스를 입은 채 직접 안무를 선보여 분위기를 끌어올렸다. 이를 지켜보던 라도 역시 리듬을 타며 환한 미소를 보였다.한편 윤보미와 라도는 지난해 4월 열애 사실을 공개했다. 두 사람은 2016년 에이핑크 정규 3집 ‘핑크 레볼루션’을 통해 인연을 맺은 후 2017년부터 교제를 이어온 것으로 알려졌다.윤보미는 지난해 12월 팬카페에 “오랜 시간 곁에서 서로의 일상을 나누며 기쁠 때도 흔들릴 때도 함께 해온 사람과 앞으로의 삶을 함께하기로 결정했다”며 결혼 소식을 알렸다.온라인뉴스부