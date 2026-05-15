김연아♥고우림 부부싸움 목격담…“혼나고 있더라”

세줄 요약 강남, 예능서 고우림·김연아 부부 일화 공개

이상화의 철저한 관리와 이동 중 에피소드 전언

김연아 순발력·부부싸움 목격담으로 웃음 예고

이미지 확대 김연아 전 피겨스케이팅 선수와 남편인 가수 고우림. 2025.7.2 김연아 인스타그램

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가수 강남이 고우림·김연아 부부의 일화를 공개한다.17일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능물 ‘냉장고를 부탁해’에는 강남·이상화 부부와 포레스텔라 고우림이 출연한다.이상화와 결혼 8년 차인 강남은 “결혼하고 이렇게까지 저를 잡아줄 줄 몰랐다”며 이상화의 철저한 관리 아래 지내고 있다고 고백한다.강남은 이상화와 차를 타고 이동하던 중 왕십리에서 내려 용산 집까지 뛰어가야 했던 일화도 전한다.고우림은 아내 김연아에 대해 “순발력이 확실히 다른 것 같다”며 뜻밖의 괴력과 순발력 일화를 공개한다.또 고우림이 김연아와 한 번도 싸운 적이 없다고 하자, 강남은 “그때 혼난 적 있잖아”라고 폭로해 고우림을 당황케 한다. 강남은 “내가 이 자리에 있는 이유가 뭔지 아냐”며 고우림·김연아 부부의 에피소드를 예고한다.강남·이상화 부부의 냉장고와 고우림·김연아 부부의 에피소드는 17일 오후 8시 50분 JTBC 예능물 ‘냉장고를 부탁해’에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부