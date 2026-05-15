장원영, 살짝 내려간 바지…150만원대 팬티 노출 ‘화들짝’

세줄 요약 장원영, SNS에 미우미우 여름 패션 공개

베이지 크롭 톱·스커트 조합으로 세련미 강조

새깅 스타일로 블랙 팬티 살짝 노출

이미지 확대 장원영 인스타그램

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그룹 아이브 멤버 장원영이 새깅 패션으로 눈길을 사로잡았다.14일 장원영은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “너 쫌 맘에 든다. 나랑 같이 다니장”이라는 글과 함께 여러장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 장원영은 자신이 앰배서더로 활약 중인 미우미우 제품을 착용하고 감각적인 여름 스타일링을 선보였다. 그는 베이지 톤의 민소매 코튼 크롭 톱과 스커트를 매치해 내추럴하면서도 세련된 분위기를 뽐냈다.특히 장원영은 블랙 컬러의 팬티를 살짝 드러내는 ‘새깅 패션’으로 눈길을 끌었다. 새깅은 바지를 허리선보다 낮게 내려 입어 속옷이나 허리 부분이 자연스럽게 보이도록 연출하는 스타일이다.해당 제품은 약 150만 원대로 알려졌다. 리본 디테일이 더해진 디자인은 장원영 특유의 러블리한 분위기를 더욱 돋보이게 했다.온라인뉴스부