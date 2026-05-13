“말 어눌해지고 표정이…” 건강이상설 이경규 현재 상태

세줄 요약 유튜브 영상 후 건강 이상설 확산

소속사, 사실무근이라며 즉각 해명

예정된 방송·응원 일정은 정상 진행

이미지 확대 유튜브 ‘이경규’ 캡처

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방송인 이경규를 둘러싼 건강 이상설이 온라인에서 확산된 가운데, 소속사가 “사실무근”이라고 선을 그었다.최근 이경규의 유튜브 채널에는 ‘국민 절반이 당뇨? 당뇨 합병증으로 수술받은 이경규가 파헤친 혈당의 진실’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 ‘당뇨스쿨’을 운영 중인 이혜민 원장이 출연해 당뇨 위험성과 혈당 관리에 대한 이야기를 나눴다.영상에서 이경규는 “5년 전부터 당뇨와 전쟁이 시작됐다”며 당뇨 전 단계 진단을 받았다고 털어놨다. 그는 “삶의 질이 없다. 먹을 수 있는 게 하나도 없다”며 식단 관리의 어려움을 토로하기도 했다.또 “십몇 년 전에는 관상동맥 혈관 하나가 막혀 스텐트 시술도 받았다”며 과거 심혈관 질환 병력도 언급했다. 이경규는 2013년 심근경색 증상으로 스텐트 시술을 받은 바 있다.다만 영상 공개 이후 일부 시청자들은 내용보다 이경규의 말투와 표정 변화에 주목했다. 영상 속 이경규가 이전보다 발음이 어눌하고 표정 변화가 적어 보인다는 반응이 이어지면서 온라인에서는 건강 이상설까지 제기됐다.댓글 창에는 “말이 많이 어눌해진 것 같다”, “표정이 예전 같지 않다”, “건강 적신호 아니냐”, “뇌 질환이 의심될 정도” 등의 반응이 올라왔다.논란이 커지자 소속사 에이디지컴퍼니는 12일 “이경규 건강에는 아무런 문제가 없다”며 건강 이상설을 부인했다.소속사 측은 “최근 육아, 낚시 등 체력을 많이 쓰는 촬영을 이어가면서 컨디션 난조가 있었던 것”이라며 “건강 이상설은 사실무근”이라고 설명했다.이경규는 이날 오후 KBS ‘2026 FIFA 북중미 월드컵 D-30 기획 승리를 위하여!’ 생방송에도 예정대로 출연한다. 이후 북중미 월드컵이 열리는 멕시코 현지로 이동해 응원전에 나설 계획이다.온라인뉴스부