“치마 입고 테이블에 발 올려” 맹승지, 비매너 포착?…“그냥 트렌드”

이미지 확대 맹승지 인스타그램 캡처

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이미지 확대 맹승지. MBC ‘무한도전’ 캡처

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코미디언 겸 배우 맹승지가 야구 중계 화면에 포착된 것처럼 만든 인공지능(AI) 영상을 공개해 눈길을 끌었다.맹승지는 지난 8일 자신의 소셜미디어에 “Just trend!(그냥 트렌드)”라는 글과 함께 영상을 게재했다.“야구 직관”이라는 글이 적힌 영상에는 경기장에서 야구를 관람하는 맹승지의 모습이 담겼다.실제 중계 화면에 포착된 것 같은 영상 속 맹승지는 응원하는 팀의 경기가 잘 안 풀리자 테이블에 다리를 올리며 떨떠름한 표정을 지었다.최근 야구 직관 중 중계화면에 포착된 것 같은 AI 영상이 유행하고 있는 가운데, 맹승지도 트렌드에 탑승한 것이다.맹승지는 “인공지능으로 만든 거예요?”라는 한 누리꾼의 질문에 “맞아”라고 답했다.맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔해 그해 MBC 방송연예대상 코미디 부문 여자 신인상을 수상했다.그는 MBC ‘무한도전’의 리포터로 주목받았으며, ‘섹션TV 연예통신’에서도 활약했다.이후 배우로 전향해 꾸준히 연기 활동을 이어오고 있다. 연극 ‘운빨로맨스’, ‘극적인 하룻밤’, ‘킬러가 온다’, ‘남사친 여사친’ 등에 출연했다.온라인뉴스부