한고은 남편 ‘이 병’ 말기 고백…“바람만 스쳐도 아파한다”

세줄 요약 한고은, 남편 무지외반증 말기 수준 언급

운동화 매장 방문, 실제 착용 가능 제품 선택

고가 의류·운동화 선물로 애정 표현

이미지 확대 유튜브 ‘고은언니 한고은’ 캡처

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배우 한고은이 남편 신영수의 심각한 무지외반증 상태를 언급했다.지난 7일 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘내조하는 백수 남편 위해 한고은이 작정하고 지갑 열면 생기는 일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 한고은은 “이번에 처음으로 부부의 날이라는 걸 알게 됐다. 결혼 후 한 번도 결혼기념일을 제대로 챙기지 못했는데 이번에는 감사한 마음으로 남편이 원하는 걸 다 해주고 싶었다”고 밝혔다.이후 한고은과 신영수는 함께 운동화 매장을 찾았다. 평소 신발 수집이 취미라는 신영수는 “플레이용이나 편하게 신을 수 있는 신발을 사고 싶다”고 전했다. 이 과정에서 한고은은 “우리 신랑이 무지외반증이 굉장히 심하다. 거의 말기 수준”이라며 “바람만 스쳐도 아프다고 한다”고 털어놨다.한고은은 “그래서 운동화를 잘 못 신는다. 예쁜 신발이 있어도 그림의 떡 같은 느낌”이라며 속상한 마음을 드러냈다. 이에 신영수 역시 “한쪽 발만 특히 심하다”고 설명했다.신발을 고르던 신영수는 “예전에는 신발을 모으는 게 목적이었다면 지금은 무조건 실제로 신을 수 있는 것만 산다”고 소신을 밝혔다. 이어 “관상용으로 산 신발도 많았지만 재테크 목적으로 판 적은 한 번도 없다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이날 한고은은 남편을 위해 고가의 의류와 운동화 등을 선물하며 애정을 드러냈다. 특히 신영수가 고른 90만원대 재킷을 ‘쿨’하게 결제하며 눈길을 끌기도 했다.한고은은 2015년 4세 연하의 신영수와 결혼했다. 신영수는 부친의 병간호를 위해 퇴사한 뒤 7년째 무직 상태라는 사실을 전하며 화제를 모으기도 했다.온라인뉴스부