[포토] ‘멧 갈라’ 참석한 카리나

1 / 12 이미지 확대 에스파의 카리나가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다. 2026.05.05.

AP 뉴시스

이미지 확대 블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05.

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이미지 확대 블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05.

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이미지 확대 블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05.

AP 뉴시스

이미지 확대 블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05.

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이미지 확대 에스파 닝닝이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다. 2026.05.05.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 이재(EJAE)가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05.

AP 뉴시스

이미지 확대 이리나 샤크가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다. 2026.05.05.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 데빈 가르시아가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다. 2026.05.05.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 하이디 클룸이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다. 2026.05.05.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 엠마 체임벌린이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다. 2026.05.05.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 레나 마푸프가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다. 2026.05.05.

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에스파의 카리나가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다.AP 뉴시스