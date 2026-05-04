한윤서, 결혼 앞두고 안타까운 소식…“예비 시모가 상견례 취소 통보”

세줄 요약 결혼 앞둔 한윤서, 상견례 준비 중 변수 발생

예비 신랑, 어머니의 일정 취소 통보 전달

MC들 당혹, 실제 만남 성사 여부 관심 집중

이미지 확대 한윤서. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’

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‘예비 신부’ 개그우먼 한윤서의 험난한 결혼 준비 과정이 공개된다.4일 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 선공개 영상에서는 예비 시댁과의 만남을 앞둔 한윤서가 오전부터 맥주 쇼핑을 즐기는 모습이 포착된다.한윤서는 “제가 다이어트를 늘 하고 있다”면서도 맥주 4팩을 거침없이 구매하는 반전 행보로 놀라움을 자아냈다. 이어 “기분 너무 좋다. 참하게 마트에서 장 보고 온 느낌 나지 않느냐”면서 맥주 한 캔을 시원하게 들이켜기 시작했다.그러나 즐거운 시간을 보내는 한윤서와 달리, 예비 신랑은 충격적인 비보를 전하며 긴장감을 고조시켰다. 그는 “어머니가 다음 주 일정을 취소해달라고 하셨다. 이유는 모르겠다”며 어두운 표정으로 ‘상견례 현장 녹화 취소’라는 소식을 전했다.갑작스러운 취소 통보에 사랑꾼 MC들은 당혹감을 감추지 못했다. 특히 김국진은 “취소라는 이야기는 안 만나겠다는 뜻이지 않느냐”며 눈을 휘둥그레 떴다. 황보라도 “표정이 좀 안 좋다”며 우려의 시선을 보냈다.과연 갑작스러운 만남 취소의 이유는 무엇일지, 한윤서와 예비 시댁의 상견례가 무사히 성사될 수 있을지는 4일 오후 10시 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부