“탈의하고 들이대고 다녀”…전청조 수감생활 폭로한 재소자들

세줄 요약 재소자 편지 공개, 전청조 수감생활 증언

관심에 민감, 일부 수감자와 갈등 주장

성 정체성·관계 관련 내용은 미확인

이미지 확대 사기혐의로 복역 중인 전청조씨. 연합뉴스 자료사진

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사기 혐의로 복역 중인 전청조의 교도소 생활과 관련해 재소자 증언이 공개됐다.최근 유튜브 채널 ‘읽다’에는 전청조와 같은 교도소에서 지냈다는 재소자들의 편지 내용이 소개됐다.편지에 따르면 전청조는 수감 초기 비교적 무난하게 지내는 듯했으나, 시간이 지나며 일부 수감자들과 갈등을 겪었다는 주장이 나왔다.재소자 A씨는 “다른 수감자들이 자신보다 관심을 받는다고 느끼면 서운함을 드러냈다”며 “자신과 관련된 이야기에 민감하게 반응하는 모습을 보였다”고 전했다. 이어 “온수 샤워 이후 일정 시간 상의를 벗고 있는 경우도 있었다”고 덧붙였다.이와 함께 성 정체성과 관련된 발언이나 생활 방식에 대한 증언도 일부 포함됐으나, 구체적인 사실 여부는 확인되지 않았다.다른 재소자는 “전청조가 자신을 알아보는 시선을 의식하는 모습을 보였다”고 주장했으며, 여성 수감자들과의 관계에 대해서도 일방적인 증언이 이어졌다. 편지에는 “본인을 남성으로 인식하며 여성에 들이대는 행동이 반복됐다는 이야기를 들었다”는 내용도 포함됐다.다만 이 같은 내용은 재소자들의 일방적 증언에 기반한 것으로, 객관적으로 확인된 사실은 아니다.전청조는 자신을 재벌 혼외자이자 해외 유학파 사업가로 속여 투자금을 유치한 뒤 수십억 원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 2024년 11월 징역 13년형이 확정돼 복역 중이다.온라인뉴스부