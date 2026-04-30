‘김우빈♥’ 신민아, 볼륨 몸매 라인 돋보인 ‘여신 드레스’

세줄 요약 모로코 행사서 분홍 실크 드레스 자태 공개

올림머리·주얼리로 우아함과 동안 미모 강조

김우빈과 결혼 후 각자 활동, 새 작품 준비

이미지 확대 사진=신민아 인스타그램 캡처

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배우 신민아가 이국적인 풍경 속에서 독보적인 드레스 자태를 선보였다.신민아는 30일 자신의 인스타그램에 모로코에서 개최된 명품 브랜드 행사에 참석한 현장 사진과 영상을 게재했다.그는 은은한 광택이 감도는 분홍색 실크 드레스를 완벽하게 소화하며 카메라를 향해 특유의 사랑스러운 미소를 짓고 있다. 깔끔하게 연출한 올림머리로 우아함을 더했다. 여기에 화려한 목걸이와 정교한 다이아몬드로 장식된 반지가 드레스 룩을 완성했다. 몸매 라인이 드러난 드레스는 일명 그의 ‘황금 골반’ 라인과 볼륨감 있는 몸매를 돋보이게 했다.또 40대라고는 믿기지 않는 동안 외모는 감탄을 자아내기에 충분했다.한편 신민아는 지난해 12월 동료 배우 김우빈과 10년의 열애 끝에 결혼식을 올렸다. 그는 김우빈이 2017년 비인두암 진단을 받고 2019년 완치 판정을 받기까지 투병 기간 내내 곁을 지켜 많은 팬의 응원을 받았다. 달콤한 신혼여행을 마치고 돌아오 두 사람은 현재 각자의 위치에서 본업에 매진하고 있다.신민아는 올 하반기 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에 출연한다.강경민 기자