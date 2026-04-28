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[포토] 에스파 닝닝, 도쿄돔 공연 후 근황 공개…과감한 블랙 룩 화제

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수정 2026-04-28 10:23
입력 2026-04-28 10:23
세줄 요약
  • 도쿄돔 공연 뒤 닝닝 SNS 근황 공개
  • 블랙 크롭 톱·레오파드 스커트 착용
  • 시크한 헤어와 메이크업으로 화제
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사진=닝닝 SNS 캡처
사진=닝닝 SNS 캡처


그룹 에스파(aespa) 멤버 닝닝이 도쿄돔 공연을 마친 뒤 과감한 패션이 돋보이는 근황을 공유했다.

그는 지난 27일 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 무대 뒤편에서 촬영한 여러 장의 사진을 게시했다. 사진 속 닝닝은 그물망 디테일의 블랙 크롭 톱과 레오파드 패턴 미니스커트를 착용해 고혹적인 분위기를 연출했다.

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사진=닝닝 SNS 캡처
사진=닝닝 SNS 캡처


특히 시크한 뱅 헤어 스타일과 고양이 눈매를 강조한 메이크업으로 도회적인 매력을 더했다. 이번 근황은 에스파가 일본 돔 투어를 성공적으로 마무리한 직후 공개돼 팬들의 관심을 모았다.

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사진=닝닝 SNS 캡처
사진=닝닝 SNS 캡처


에스파는 지난 25일부터 26일까지 이틀간 일본 도쿄돔에서 ‘2026 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 액시스 라인 - 인 재팬 [스페셜 에디션 돔 투어]’를 개최했다.

온라인뉴스부
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