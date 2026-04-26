신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

이미지 확대 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’

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코미디언 김원훈이 가장 많은 결혼식 축의금을 낸 하객으로 방송인 신동엽을 꼽았다.지난 25일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 ‘전참시’) 395회에서는 ‘장기연애’ 세계관 완성을 위해 김원훈과 결혼식까지 올린 엄지윤의 하루가 그려졌다.이날 결혼식 이벤트를 준비하면서 기혼자인 김원훈의 실제 결혼식이 화두에 올랐다.김원훈은 “당시 축의금을 누가 제일 세게 했냐”는 질문에 “(신)동엽 선배님”이라고 답했다.액수를 묻는 질문에 김원훈은 “거의 1억원 하셨다. 약간 소박하시더라. 난 솔직히 10억원 생각했다”고 농담으로 답해 웃음을 자아냈다.한편 김원훈은 지난 2022년 8년간의 장기 연애 끝에 결혼식을 올렸다.온라인뉴스부