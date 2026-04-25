“사주에 부인·자식 없고…” ‘이혼’ 안재현, 역술가 말에 눈물 쏟았다

이미지 확대 tvN 예능프로그램 ‘구기동 프레즌’ 방송화면

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배우 안재현이 자신이 사랑에 배고픈 사람이라는 사주풀이를 듣고 눈물을 흘렸다.안재현은 지난 24일 방송한 tvN 예능 프로그램 ‘구기동 프렌즈’에서 사주를 보러 갔다.안재현 사주를 들여다본 역술가는 “말씀드릴 게 많은 분이다. 사연도 사연이고, 사주에 우리 같은 무당 팔자, 무당 되라는 사주”라고 설명했다.이어 “무당 되고 박수 되고 스님 되라는 사주라서 원래 본인은 사주에 부인도 없고 자식도 없다. 부모덕도 없고 형제 덕도 없다. 나 홀로 있어야 한다. 그만큼 나 홀로 일어서는 기운이, 중심이 강하다”고 말했다.이어 “집 밖으로 좀 나오고 많이 먹으란다. 음식도 많이 먹고 나 스스로 북돋아야 기운이 있다. 보양 되는 건 하나도 없고 먹기만 술로 먹으니 큰일”이라고 덧붙였다.또 다른 역술가는 “안재현씨는 사랑에 너무 배고픈 사람이다. 사랑이라는 두 글자가 너무 배가 고프다. 부모·형제가 있어도 진실한 사랑에 배고픈 사람”이라고 말했다.그러면서 “너무 불쌍하고 애처롭다. 진정한 사랑이 뭔지 모른다. 안 받아 봤으니까. 내가 받아보지 않았으니까. 내가 전달할 줄 모르는 거다. 안 받아 봐서 사랑의 진미를 모른다”고 강조했다.역술가는 “많이 가엾다. 남자아이가 아니면 넌 너무 많이 우는 사람이다. 애처롭다. 배를 바다에 띄웠는데 막상 그 배가 출항하고 보니 닻도 돛도 없고 너 혼자 헤쳐 나가야 하니 바람 부는 대로 나가는 거다”고도 했다.이 얘기들을 들은 안재현은 결국 눈물을 보였다.안재현은 제작진과 인터뷰에서 “오랜만에 슬픈 영화를 본 기분이었다. 나를 통해 슬픈 영화 한 편을 본 거 같더라. 그래서 눈물이 났다”고 밝혔다.온라인뉴스부