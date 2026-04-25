‘이혼’ 황재균, 벌써 ♥찾았나…“전현무 결혼보다 내 재혼이 빨라” 깜짝

이미지 확대 MBN 예능프로그램 ‘전현무계획3’ 방송화면

이미지 확대 MBN 예능프로그램 ‘전현무계획3’ 방송화면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

야구선수 은퇴 후 방송인으로 활동 중인 황재균이 방송인 전현무가 결혼하는 것보다 자신이 재혼하는 게 더 빠를 것 같다고 밝혔다.MBN 예능 프로그램 ‘전현무계획3’는 지난 24일 방송에서 다음 회차 예고편을 공개했다.이 영상엔 황재균이 게스트로 출연했다.황재균은 “아무거나 다 잘 먹는다”며 전현무, 유튜버 곽튜브와 함께 경북 문경 맛집 탐방에 나선다.일부 식당에서 섭외를 거절당하자 황재균은 “매번 이런 일이 있냐”고 묻고, 전현무는 “이런 거절은 처음”이라고 말한다.곽튜브는 황재균에게 재혼 계획을 묻는다.황재균은 “현무 형보다 먼저 할 수 있을 것 같다. 아마 더 빠를 것 같다”고 말한다.전현무는 “나는 한 번도 안 했는데 연달아 하겠다는 거냐”고 말해 웃음을 자아낸다.황재균은 2022년 12월 그룹 티아라 멤버 지연과 결혼했고, 2024년 이혼했다.온라인뉴스부