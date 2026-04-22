“기가 막힌 타이밍” 깜짝…지석진, 8만원대 삼전 사서 ‘이때’ 팔았다

이미지 확대 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처

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방송인 지석진이 주식 투자 실패담을 고백했다.지난 21일 방송인 장도연이 진행하는 유튜브 콘텐츠 ‘살롱드립’에는 지석진, 그룹 오마이걸 미미가 출연했다.이날 미미가 “눈에 보이는 게 좋다. 주식은 못 믿는다”며 현물 자산을 선호한다고 밝혔다. 장도연 역시 “나도 주식 계좌가 없다”고 공감했다.이에 지석진은 “상장 기간이 긴 ETF를 분할 매수로 적금 붓듯이 장기 투자하면 실패가 없다”고 전했다.그러면서 “내가 성공하지 못해서 배운 것들을 다 알려주는 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.지석진은 “신기하게 나만 이상하게 안 된다. 주식으로 다 때려 박아도 나만 마이너스다”라고 털어놨다.이어 삼성전자 투자 실패담도 이야기했다.그는 “삼성전자를 8만원대에 샀는데 늘 10만원을 못 넘고 떨어지더라. 드디어 10만원이 넘길래 팔았다”고 밝혔다.이어 “기가 막힌 타이밍에 매도했다. 심지어 난 또 잘한다고 분할 매도까지 했다”고 설명했다.그는 “아내에게도 타이밍이 중요하다고 팔라고 했더니 아내도 팔았다”고 전했다.그러면서 “이제는 아무에게도 말 안 한다. 팔고 나니 20만원이 됐더라. 팔았는데 오르면 마음이 아프다”고 토로했다.온라인뉴스부