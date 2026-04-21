‘첫사랑♥과 결혼’ 42세 장성규 “부부관계 1년째 안 해…연애 때는 어떻게든”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘만리장성규’ 캡처

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아나운서 출신 방송인 장성규(42)가 결혼 12년차를 맞은 아내와의 부부관계에 대한 고민을 털어놨다.장성규는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 ‘만리장성규’에 올린 ‘유부들을 위한 고민 상담소’라는 제목의 영상에서 이같이 언급했다.그는 이날 영상에서 ‘결혼 7년차인데 ‘리스’를 해결할 방법이 없을까. 가벼운 스킨십부터 다시 시작하고 싶다’는 40대 초반 남성 사연자의 고민을 소개한 뒤 직접 전화 연결에 나서 조언을 이어갔다.사연자가 “한두 달 전부터 미리 예약해야 하고, 당일 취소도 있다”고 털어놓자, 장성규는 “그 정도면 파인다이닝급 예약”이라고 농담한 뒤 이내 진지하게 “리스는 단순한 문제가 아니라 다른 불만이 쌓여서 생기는 경우가 많다”며 육아·집안일 등 현실적인 원인을 짚었다.장성규는 이어 “연애 때 감정을 다시 끌어올리는 게 중요하다”면서 “아이를 맡기고 단둘이 여행을 가보는 등 환경을 바꾸는 것도 필요하다”고 조언했다.함께 출연한 전민기는 “난 진짜 (부부관계 안 한 시간이) 6개월 이상도 있다”고 사연자에 공감했다.그러자 장성규는 “저는 (부부관계 안 한 지) 1년이다”라고 솔직하게 털어놧다.장성규는 “저도 슬픈 게, 하려다가도 ‘에이 그냥 뭐 다음에 하지’ 생각이 쉽다. 연애 때는 어떻게든 하려고 했었다”며 결혼 전과 결혼 12년차가 된 지금의 달라진 상황을 비교했다.한편 1983년생인 장성규는 첫사랑이자 초등학교 동창인 동갑내기 아내와 2014년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.온라인뉴스부