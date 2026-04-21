‘64세’ 박준금 “운동 싫으면 무조건…” 30년째 43㎏ 비결 공개

이미지 확대 유튜브 채널 ‘박준금 Magazine JUNGUM’ 캡처

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배우 박준금이 30년째 몸무게 43㎏를 유지하고 있는 비결로 ‘절식’을 꼽았다.지난 17일 유튜브 채널 ‘박준금 Magazine JUNGUM’에는 ‘안젤리나’s 고민상담소 2탄 [매거진 준금]’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 박준금은 다이어트가 고민이라는 사연에 “다이어트는 평생 숙제”라고 답했다.그는 “1일 1식도 많이 먹으면 찐다”며 “1식을 네 끼 정도 먹는 것만큼 먹으면 당연히 찐다”고 설명했다.박준금은 “내가 무용과를 나왔는데 아침부터 뛰고 무용 연습하고 점심 먹고 저녁까지 또 뛰었다”고 회상했다.그러면서 “밥맛이 좋아져서 그렇게 뛰는데도 살이 찐다. 결국 튼튼한 돼지가 된 것”이라고 전했다.박준금은 “PT나 필라테스 당연히 좋다. 하지만 그것만 가지고는 살이 안 빠진다”며 “운동도 하지만 절식해야 한다. 나처럼 운동하기 싫으면 무조건 절식하라”고 조언했다.이어 “날씬한 게 어렵기 때문에 예쁘다고 하는 것”이라고 덧붙였다.한편 박준금은 지난해 10월 같은 채널에서 두 명의 스태프가 운동과 1일 1식을 병행해 각각 8㎏를 감량한 사례를 소개하며 “음식이 먼저고 운동이 두 번째”라고 강조했다.그는 “연예인이라서가 아니라, 인생의 아름다움을 위해 살을 빼는 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스부