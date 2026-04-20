메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

손예진, 5살 아들이 찍어준 ‘현빈과 투샷’ 공개

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-04-20 06:04
입력 2026-04-20 06:04
이미지 확대
손예진 인스타그램
손예진 인스타그램


이미지 확대
손예진 인스타그램
손예진 인스타그램


배우 손예진이 엄마 아빠의 사진을 찍어준 5살 아들의 사진 실력을 자랑했다.

손예진은 19일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “점점 구도를 잡아서 사진을 찍어주는 아들”이라며 “물론 바닥이 더 많이 나올 때도, 초점이 안 맞을 때도 있지만 이 정도는 예술작품 정도가 아닐까 싶은. 심하게 감동하는 엄마의 마음”이라며 애정을 드러냈다.

공개된 사진에는 엄마 아빠의 모습이 담겼다. 제법 구도를 잘 잡은 사진 속 행복한 손예진의 모습이 보인다. 옆에 앉은 남편 현빈의 얼굴은 스티커로 모자이크한 모습이 웃음을 자아낸다.



한편 손예진은 현빈과 2022년 결혼해 그해 아들을 출산했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
손예진의 아들이 엄마 아빠 사진을 찍어준 나이는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기