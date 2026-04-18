[포토] ‘군살 제로’ 권은비, 필라테스로 완성한 몸매

1 / 3 이미지 확대 권은비 인스타그램

이미지 확대 권은비 인스타그램

이미지 확대 권은비 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 권은비가 필라테스로 몸매를 관리하는 일상을 공개했다.지난 15일 권은비는 자신의 SNS에 “4월”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 레깅스를 입고 기구 필라테스를 비롯해 트위스트 플랭크 등 다양한 동작을 수행하며 운동에 집중하는 모습을 보였다. 특히 군더더기 없는 허리선과 탄탄한 복부 라인이 눈길을 끌었다.권은비는 이전에도 방송을 통해 필라테스 실력을 선보인 바 있다. ‘전지적 참견 시점’에 출연했을 당시 공중에 매달린 상태에서 물구나무서기를 하는 등 고난도 동작을 안정적으로 소화하며 탄탄한 코어 근력을 입증했다.그가 선택한 필라테스는 복부와 등, 골반 주변의 코어 근육을 집중적으로 강화하는 운동이다. 복근과 척추기립근을 균형 있게 사용해 몸의 중심을 안정적으로 잡아주며, 전반적인 체형을 정돈하는 데 도움을 준다. 또한 근육량 유지에 기여해 기초대사량 관리에도 긍정적인 영향을 미친다. 여기에 복식호흡을 함께하면 운동 효율을 한층 높일 수 있다.온라인뉴스부