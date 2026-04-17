재혼 김구라, 6살 딸 수현 공개…귀여운 ‘공주님 옷’

이미지 확대 tvN STORY 예능 ‘육아인턴’

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방송인 김구라가 늦둥이 딸을 공개했다.16일 방송된 tvN STORY 예능 ‘육아인턴’ 2회에서는 현역 아빠 김구라가 5살 서진이, 9개월 서현이를 돌보는 이경규를 위해 육아 지원군으로 투입됐다.이날 이경규가 딸이 6살 됐지 않냐고 묻자 김구라는 “얘(서진이)보다 한 살 많다”고 답했다.이어 김구라는 집으로 영상통화를 걸더니 자신의 딸 수현이를 서진이에게 소개해줬다. 수현은 공주님 차림에 요술봉을 들고 있었다.김구라는 전화 너머 수현이에게 “동생 어떠냐. 동생 안녕 그래”라고 시키고, 서진이에게도 “누나 안녕 그래”라고 시켰다.자신의 딸을 깨알 자랑한 김구라는 “한 번씩 보여주면 시간 가니까”라고 너스레 떨었다.온라인뉴스부