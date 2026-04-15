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이소라 “1000만원 주고 가슴성형”…볼륨감 넘치는 몸매

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수정 2026-04-15 13:29
입력 2026-04-15 13:29
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이소라 인스타그램
이소라 인스타그램


‘돌싱글즈3’ 출연자 이소라가 일본 후쿠오카 여행 근황을 공개했다.

이소라는 최근 자신의 인스타그램을 통해 ‘돌싱글즈’ 출연진들과 함께 일본 후쿠오카를 방문한 모습을 담은 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 이소라는 몸에 밀착되는 의상을 입고 보디라인을 드러내며 자신감 있는 모습을 보였다.

앞서 이소라는 가슴과 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 공개한 바 있다. 특히 약 1000만원을 들인 가슴 성형에 대해 높은 만족감을 느끼고 있다고 밝히기도 했다.



한편 이소라는 지난 2022년 ‘돌싱글즈3’에 출연해 최동환과 최종 커플로 이어졌으며, 이후 실제 연인으로 발전했다.

온라인뉴스부
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