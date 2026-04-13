김상혁, 11층서 추락 사고…구사일생으로 목숨 건진 당시 상황

이미지 확대 사진=유튜브 ‘만리장성규’ 캡처

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그룹 ‘클릭비’ 출신의 방송인 김상혁이 과거 목숨을 잃을 뻔했던 11층 추락 사고 경험을 전했다.최근 공개된 유튜브 채널 ‘만리장성규’의 ‘클릭비 김상혁 근황 최초 공개’ 영상에서는 그의 초등학교 동창인 방송인 장성규가 진행자로 나서 김상혁의 파란만장한 생애를 조명했다.이날 화제가 된 것은 김상혁이 어린 시절 겪었던 아파트 추락 사고였다. 장성규가 먼저 당시 사건을 언급하자 김상혁은 “11층이었는데 나무를 부러뜨리면서 추락해 쿠션 완충 작용이 됐다”며 기적적으로 생존할 수 있었던 이유를 설명했다.그는 “야쿠르트 아주머니가 ‘위험해’라고 소리치셔서 내려다보다가 떨어졌다는 얘기도 있고 하늘에서 빛이 내려와 나를 잡아줬다는 얘기도 있었다”고 밝혔다. 자신의 독특한 어눌한 말투가 사고 후유증이라는 오해에 대해서는 “내 말투가 조금 어리바리하지 않나. 그러니까 동네 형들이 ‘쟤 떨어져서 말투가 저렇다’고 하더라”고 밝히며 스스로를 디스하는 발언을 해 현장을 폭소케 했다.장성규는 오랜 친구만이 던질 수 있는 질문으로 김상혁을 당황케 하기도 했다. 그는 과거 음주운전 논란을 직접적으로 언급하며 “아파트에서 추락하는 것과 사회적으로 나락에 떨어지는 것 중 무엇이 더 공포스러웠느냐”고 물었다.이에 김상혁은 “일단 떨어질 때는 기억이 없었다”고 말해 자칫 무거워질 수 있는 과거의 과오를 예능적 감각으로 소화해냈다. 그는 2005년 음주운전 논란으로 긴 공백기를 가진 바 있다.한편 김상혁은 현재 연예계 활동 뿐 아니라 요식업, 의류 사업, 영양제, 가방 디자인, 틱톡 방송 등 다방면에서 활동하고 있다.강경민 기자