[포토] 김지영, 나트랑서 비키니로 드러낸 ‘D라인’

이미지 확대 사진=김지영 SNS 캡처

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채널A ‘하트시그널4’로 얼굴을 알린 인플루언서 김지영이 베트남 나트랑에서 행복한 태교 여행 근황을 전했다.김씨는 최근 자신의 SNS를 통해 “나트랑 데이 1-2”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 그는 푸른 바다를 배경으로 여유로운 시간을 보내는가 하면, 파란색 비키니를 입고 비치 체어에 누워 만삭의 D라인을 가감 없이 드러내 누리꾼들의 시선을 사로잡았다.지난 2월 독서모임 커뮤니티 ‘트레바리’의 창업자 윤수영 대표와 결혼식을 올린 김씨는 당초 4월 예정이었던 결혼식을 임신 소식과 함께 앞당겨 발표하며 많은 축하를 받은 바 있다.최근에는 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 남편 윤 대표와 함께 출연해 신혼 생활을 공개했다.김지영은 방송 중 “남편과 샤워를 같이 한다”는 파격적인 고백으로 뜨거운 화제를 모으기도 했다.온라인뉴스부