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“남편이 태몽 꿨다”…배우 한고은, ‘기쁜 소식’ 전했다

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수정 2026-04-10 09:12
입력 2026-04-10 08:43
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배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다.

9일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘11년 만에 남편 없이 혼자 시댁 간 한고은이 시어머니 보자마자 눈물 터진 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상 속에는 한고은이 혼자 시댁을 찾아 시어머니와 시간을 보내는 모습이 담겼다.

이날 한고은은 형님의 임신 소식을 전하며 “어머니가 곧 첫 손주를 보신다”고 밝혔다.

그러면서 “태몽을 남편이 꿨다”고 말해 눈길을 끌었다.

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배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


한고은은 “남편이 꿈에서 기린이 얼굴을 쏙 내밀었는데 너무 크고 멋있어서 ‘기린이 이렇게 예쁠 수 있나’ 감탄했다고 하더라”고 전했다.

이어 “그 이야기를 듣고 아주버님께 전화해보라고 했는데, 처음에는 아니라더라. 그래서 길몽인 줄 알았는데 나중에 알고 보니 태몽이었다”고 전했다.

한고은은 “곧 조카가 태어나는데 새로운 세계가 열릴 것 같아서 기대되고 신기하다”고 했다.

이날 영상에서는 시어머니와의 다정한 일상도 공개됐다.

한고은은 꽃 선물을 준비해 시어머니와 함께 꽃꽂이를 하며 시간을 보냈고, 자연스럽게 안부를 주고받는 모습으로 훈훈함을 자아냈다. 시어머니는 “우리 집 큰딸 같다”며 애정을 드러냈다.

한편 한고은은 2015년 4세 연하 신영수씨와 결혼했다.

온라인뉴스부
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