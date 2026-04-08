‘온주완♥’ 방민아, 일본 여행 근황…“너무 좋아”

이미지 확대 사진=방민아 인스타그램 캡처

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그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 방민아가 일본 여행 근황을 전했다.방민아는 지난 7일 자신의 인스타그램에 “첫 후쿠오카”, “너무 좋아”라는 글과 함께 여행의 설렘이 고스란히 묻어나는 사진을 여러 장 게재했다.공개된 사진 속에서 방민아는 생애 첫 후쿠오카 방문에 한껏 들뜬 모습이다. 그는 화사한 레몬 옐로우 컬러의 가디건에 레이스 디테일이 돋보이는 화이트 티어드 롱 스커트를 매치해 로맨틱한 ‘여행 룩’을 완성했다. 그는 특유의 눈웃음으로 사랑스러운 매력을 발산했다.이번 여행에는 남편 온주완이 동행한 것으로 추측된다. 방민아가 비 내리는 차창에 비친 자신의 모습을 담은 사진 속에는 한 남성의 팔이 선명하게 포착됐다. 온주완 또한 해당 게시물에 ‘좋아요’를 누르며 아내를 향한 애정을 드러냈다.방민아는 현재 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’에서 열연하며 무대 위에서도 관객들을 만나고 있다. 바쁜 공연 일정 속에서도 여행으로 재충전의 시간을 갖는 동시에 신혼의 달콤함을 만끽한 것으로 보인다.한편 방민아는 지난해 11월 29일 배우 온주완과 결혼했다.강경민 기자