“울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

이미지 확대 배우 전지현과 이다도시. 이다도시 인스타그램

이미지 확대 그룹 스트레이키즈 필릭스와 이다도시. 이다도시 인스타그램

이미지 확대 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 이다도시. 이다도시 인스타그램

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프랑스 출신 방송인 겸 교수 이다도시(한국명 도씨이다노엘다니엘)가 배우 전지현을 만난 사진을 공개했다.이다도시는 4일 자신의 인스타그램에 전지현을 비롯해 K팝 그룹 스트레이 키즈 필릭스, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 각각 함께 찍은 사진을 올렸다.이다도시는 3일 한·프랑스 수교 140주년을 기념해 청와대 영빈관에서 열린 마크롱 대통령 국빈 오찬에 참석했다.이날 오찬에는 전지현과 필릭스가 주한프랑스대사관이 한·프랑스 수교 140주년 명예 홍보대사 자격으로 참석했다.이다도시는 프랑스 출신 방송인으로 1993년 한국인 남편과 결혼했으나 2010년 이혼했다.한국에 거주 중인 프랑스인 연인과 2019년 여름 재혼한 그는 현재 숙명여자대학교 프랑스 언어문화학과 전임교수로 재직 중이다.온라인뉴스부