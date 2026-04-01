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[포토] 블랙핑크 리사, 20대 마지막 생파 공개

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수정 2026-04-01 11:00
입력 2026-04-01 10:58
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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 자신의 20대 마지막 생일 파티 현장을 공개했다.

리사는 지난 30일 자신의 SNS를 통해 ‘Last lap of my 20s with my favorite people(사랑하는 사람들과 함께하는 나의 20대 마지막 바퀴)’라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


공개된 사진 속 리사는 자신의 이름이 새겨진 대형 케이크 앞에서 환한 미소를 짓는가 하면 자신의 ‘29’ 숫자 풍선과 ‘HBD LISA’ 문구의 풍선 장식 앞에서 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


또 이국적인 해변을 배경으로 노을과 어우러진 우아한 자태를 뽐내고 있다. 진주와 비즈 장식이 돋보이는 화려한 상의와 광택감이 도는 실버 스커트를 매치한 리사는 마치 바다에서 갓 나온 인어공주를 연상케 하는 비주얼로 시선을 모았다.

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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


특히 지인들이 리사의 얼굴이 프린트된 독특한 마스크를 쓰고 축하해 주는 유쾌한 파티 현장도 공개했다.

리사가 속한 블랙핑크는 지난 2월 27일 세 번째 미니 앨범 ‘DEADLINE’을 발매하며 성공적으로 컴백했다.

온라인뉴스부
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