‘42세’ 류이서 “난자 채취했다”… “♥전진 죽으면 두려워서” 임신 준비 이유 고백

이미지 확대 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처

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그룹 신화 멤버 전진(45)의 아내 류이서(42)가 결혼 6년 만에 본격적인 2세 준비에 나선 근황을 전했다.류이서는 지난달 31일 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’를 개설하고 ‘세상에 둘 뿐인 잉꼬부부 전진♥류이서가 43세에 임신 준비를 시작한 이유’라는 제목의 첫 영상을 올렸다.영상에서 류이서는 올해 목표로 ‘임신’을 꼽으면서 “시험관을 하고 있는데 한 번 더 난자 채취하고, 이식하기 전이다. 이제 이식에 도전해 보려고 한다”고 구체적인 상황을 설명했다.그는 그동안 2세 계획을 서두르지 않았던 이유에 대해서는 “아이에게 집중하다 보면 남편이 소외될 수 있지 않나. 남편이 온전한 사랑을 충분히 받았으면 하는 마음에 미뤄왔다”며 전진에 대한 애정을 드러냈다.이어 “이제는 남편도 사랑을 많이 받은 것 같다”고 웃음을 지으며 2세 계획과 관련해 달라진 생각을 밝혔다.본격적으로 자녀를 원하게 된 결정적인 계기에 대해 지난해 겪은 아찔한 경험 때문이었다고 했다. 그는 “작년에 남편이 갑자기 크게 아파 병원에 간 적이 있는데 ‘이 사람이 떠나면 나 혼자 어떻게 살지’라는 무서운 생각이 들었다”면서 “남편을 닮은 아이가 있다면 견딜 수 있을 것 같다는 생각에 진지하게 임신 이야기를 하게 됐다”고 털어놨다.류이서는 미래의 아이에 대해서는 “외형은 다 남편을 닮았으면 좋겠고, 성격만 나를 닮았으면 좋겠다”고 말했다. 이에 전진은 “저는 모든 게 다 아내를 닮았으면 좋겠다”고 말해 사랑꾼 면모를 보였다.온라인뉴스부