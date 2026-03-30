[포토] 블랙핑크 리사, 비키니 입고 물구나무 ‘시선 강탈’

1 / 5 이미지 확대 리사 SNS

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그룹 블랙핑크 멤버 리사가 발리에서의 여유로운 일상을 공개하며 뜨거운 관심을 모으고 있다.리사는 지난 26일 자신의 SNS에 “Go Bali?”라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 이국적인 풍경을 배경으로 휴식을 즐기며 다양한 스타일링을 선보였다.그는 오렌지와 그린 컬러가 어우러진 스트라이프 비키니를 입고 잔디밭 위에서 물구나무를 서는 고난도 동작을 선보였다. 다리를 교차한 채 균형을 잡는 모습은 장난기 넘치는 매력과 함께 탄탄한 몸매를 동시에 드러내 감탄을 자아냈다.패션 감각 역시 돋보였다. 블랙 레이스 톱에 핑크 이너를 레이어드하고 루즈한 데님 팬츠를 매치해 힙하면서도 감각적인 스타일을 완성했다. 또 다른 사진에서는 낙조를 배경으로 블랙 오프숄더 톱과 브라운 스커트를 착용해 한층 차분하고 우아한 분위기를 연출했다.화이트 미니 드레스를 입고 바다 앞에 선 모습에서는 청순한 매력까지 더해지며, 한 사람 안에 공존하는 다채로운 콘셉트를 완벽하게 소화해냈다.한편 블랙핑크는 지난 2월 27일 세 번째 미니 앨범 ‘DEADLINE’을 발매하며 컴백했다.온라인뉴스부