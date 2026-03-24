장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”

이미지 확대 장항준 감독. 유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

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이미지 확대 가수 아이유. 뉴시스

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장항준 감독이 “아이유를 따끔하게 혼냈다”는 일화를 공개해 눈길을 끌었다.23일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘저예산 독립영화의 비밀, 장항준’이라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상은 ‘임형준의 연기의 성’ 8번째 에피소드로, 허구가 뒤섞인 모큐멘터리 콘텐츠다.이날 장 감독은 “내가 천만 감독이 됐다고 영화에 대한 초심을 잃으면 안 될 것 같다”라며 “시나리오를 아주 정교하게 쓴 저예산 독립영화를 기획했다”고 밝혔다.그러면서 ‘국제변호사(가제)’를 소개했다. 남주인공 후보에는 고수, 박보검, 조인성, 주지훈, 구교환, 정해인, 이동욱, 공유, 여주인공 후보에는 김태리, 임지연, 아이유, 박보영, 신혜선, 김지원, 신세경 등 내로라하는 스타들이 거론돼 눈길을 끌었다.배우 임형준은 “이게 지금 저예산 독립 영화인데, 저분들이 한다는 건 진짜”라며 말을 잇지 못했다.장 감독은 “내가 몇몇은 친분이 있으니까, 술자리에서 가끔 보지 않냐. 그럼 ‘감독님 저 아무거나 시켜주세요’라고 한다”고 설명했다. 그는 “이름은 말하지 않겠다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이어 “인성이랑 보검이 사이에서 굉장히 고민을 많이 했다”고 말문을 연 장 감독은 “그런데 어제 준혁이한테 전화가 왔다. 준혁이가 이번에 나랑 작품 하면서 되게 좋았다더라. 얘가 ‘국제변호사’ 한다는 소식을 어떻게 들어서 ‘감독님, 저 시켜주시면 안 돼요?’라고 물었다. 이준혁도 너무 좋다”고 말했다.이를 듣던 배우 김의성은 “이준혁이 ‘왕사남(왕과 사는 남자)’ 전 같으면, 다른 배우들한테 밀릴 수 있다. 근데 지금은 ‘왕사남’ 이후니까”라고 덧붙였다. 장 감독은 이내 결심한 듯 “의리”를 외치며 이준혁을 캐스팅하기로 했다.이어 여주인공에 대해 임형준이 “아이유 너무 좋은데, 스케줄이 되냐”고 물었다.장 감독은 “스케줄이 안 맞는데도 너무 하고 싶다고 하더라. 동시에 두 작품을 병행하는 ‘겹치기 출연’을 하겠다고 했다”고 말했다.이어 “그래서 ‘그건 충무로 영화인들끼리 예의가 아니다. 그렇게 하면 안 좋은 소리 듣는다’며 따끔하게 혼을 내고 내년에 같이 하자고 돌려보냈다”고 덧붙였다. 다만 해당 발언은 모큐멘터리 설정에 기반한 연출로, 실제 상황과는 무관한 내용이다.한편 장 감독이 메가폰을 잡은 ‘왕과 사는 남자’는 폭발적인 흥행을 이어가며 한국 영화 역대 매출 1위에 올랐다. 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 24일 기준 누적 관객 수는 1484만 2823명, 누적 매출은 약 1425억원으로 기존 1위였던 ‘극한직업’을 넘어섰다.온라인뉴스부